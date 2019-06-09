Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

В 2019 году результаты Единого государственного экзамена по базовой математике, литературе и географии остались в целом на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике стали лучше, говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора.

Число тех, кто не сумел преодолеть минимальный балл на экзамене по базовой математике, сократилось примерно на 5 тыс. Высокий результат ЕГЭ по профильной математике (81-100 баллов) продемонстрировали более 25 тыс. человек. Стобалльные результаты в этом году показали учащиеся из 69 регионов, отмечает ведомство.

По сравнению с прошлым годом средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на 6 баллов, что «отражает рост популярности среди абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей», сообщает Рособрнадзор.

ЕГЭ по географии сдавали около 17 тыс. человек, из них минимальный порог не смогли преодолеть порядка 6%. Экзамен по литературе сдавали около 44 тыс., хороший результат в диапазоне 61-100 баллов показали порядка 60%, ниже минимального — около 4%.