Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

В России во время первых ЕГЭ за использование шпаргалок и мобильных устройств был удален уже 141 школьник. Об этом сообщил Рособрнадзор на странице в Facebook.

«Результаты нарушителей будут аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ по предмету они смогут не ранее, чем через год», — говорится в сообщении.

В настоящее время изучаются видеозаписи прошедших экзаменов и метки онлайн-наблюдателей.

Глава ведомства Сергей Кравцов обратился к школьникам с просьбой не рисковать будущим и не приносить на экзамены шпаргалки и телефоны, так как система контроля за ходом ЕГЭ позволяет выявить почти все нарушения.

Накануне, 1 июня, Рособрнадзор заявил о том, что интернет-ресурсы ведомства подверглись DDoS-атакам. Тем не менее, хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедшего ЕГЭ.