В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. Возгорание удалось потушить.

Сообщение о задымлении в здании следственного изолятора колонии поступило в 00:25 (22:25 мск), площадь возгорания составила 5 кв. м.

Через несколько минут пожар ликвидировали. По данным МЧС, были спасены 17 человек. О причинах возгорания не сообщается.

Утром 8 июня загорелись жилые корпуса в ИК-8 в райцентре Гари на севере Свердловской области, огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. м. Во ФСИН предположили, что причиной могла стать сухая ветреная погода, из-за чего загорелась трава. Пожар потушили, в результате никто не пострадал.



