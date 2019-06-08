В Свердловской области потушили пожар в исправительной колонии

Экстренные службы потушили пожар, который охватил несколько жилых корпусов в исправительной колонии в Свердловской области. Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.

По его словам, предполагается, что пожар случился из-за возгорания травы. МЧС отмечает, что пламя быстро распространилось по деревянным строениям из-за порывистого ветра. Пострадавших нет. По предварительным данным, уточняет МЧС, повреждены пять зданий различного назначения.

«Первоначальная причина пожара — сухая ветреная погода… Скорее всего, загорелась трава, что-то такое, связанное с природным фактором, а не с проводкой. Сейчас уже специалисты и наши пожарные смотрят на месте, в чем причина», — сказал начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко. Он добавил, что от огня пострадал один отряд, где проживают осужденные, и производственные помещения.

По данным МЧС, огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. м. На тушение пожара отправили 13 единиц пожарно-спасательной техники, а также около 50 человек (пожарные исправительных колоний п. Сосьва и п. Гари, сотрудники МЧС). Из Екатеринбурга к месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.