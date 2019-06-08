В редакции «Медузы» прокомментировали решение суда по делу Голунова

Главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков, в котором работает арестованный журналист Иван Голунов, прокомментировал решение суда, отправившего его на два месяца под домашний арест.

«Конечно, мы рады. Мы считаем, что это результат невероятной кампании поддержки. Мы верим, что нам удастся полностью прекратить это преследование», — заявил он.

Решение судьи прокомментировала также генеральный директор и основатель издания Галина Тимченко. «Суд на ближайшие два месяца обеспечил Ивану жизнь и здоровье. Мама ждет его дома с ужином», — сказала она РБК.

Иван Голунов был задержан 6 июня. В полиции заявили, что у него были найдены наркотики. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули и связывает преследование со своей профессиональной деятельностью.