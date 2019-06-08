В редакции «Медузы» прокомментировали решение суда по делу Голунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,45 63,82 EUR Нал. 74,11 72,55 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 874,20 -135,60 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
В редакции «Медузы» прокомментировали решение суда по делу Голунова Общество, 23:41 В московском ОВД нашли тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением Общество, 23:38 Глава СПЧ заявил о необходимости проверки действий следствия по Голунову Общество, 23:03 Историческое судно затонуло после столкновения с контейнеровозом на Эльбе Общество, 22:50 Себастьян Феттель выиграл первую квалификацию в сезоне «Формулы-1» Спорт, 22:31 Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Политика, 22:28 Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе Общество, 22:24 Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Общество, 22:21 Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж Общество, 22:05  Премьер-министром Молдавии стала Майя Санду Политика, 22:02 Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте Голунова Общество, 21:56 Артем Дзюба заявил о претензиях к себе после рекордной победы Спорт, 21:47 Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб Политика, 21:27 Суд не дал защите журналиста Голунова ознакомиться с материалами дела Общество, 21:26
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
В редакции «Медузы» прокомментировали решение суда по делу Голунова

Главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков, в котором работает арестованный журналист Иван Голунов, прокомментировал решение суда, отправившего его на два месяца под домашний арест.

«Конечно, мы рады. Мы считаем, что это результат невероятной кампании поддержки. Мы верим, что нам удастся полностью прекратить это преследование», — заявил он.

Решение судьи прокомментировала также генеральный директор и основатель издания Галина Тимченко. «Суд на ближайшие два месяца обеспечил Ивану жизнь и здоровье. Мама ждет его дома с ужином», — сказала она РБК.

Иван Голунов был задержан 6 июня. В полиции заявили, что у него были найдены наркотики. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули и связывает преследование со своей профессиональной деятельностью.

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

8 июня Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. В отделе полиции днем 8 июня Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Как сообщала его защита, журналист находится в плохом состоянии. Из больницы вечером 8 июня его доставили в суд. Судья не поддержал ходатайство следствия, которое требовало отправить его под стражу, и поместил его под домашний арест.

Общество
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Теги: Иван Голунов, Meduza, Галина Тимченко, Иван Колпаков
Материалы по теме
Глава СПЧ заявил о необходимости проверки действий следствия по Голунову
Общество
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
Общество
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter