Меган Маркл впервые после рождения сына появилась на публике

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на публике впервые после рождения сына — принца Арчи. Об этом сообщает The Mirror.

Вместе с супругом принцем Гарри и другими членами королевской семьи она посетила парад в честь Дня рождения Елизаветы II под названием Trooping the Colour, который ежегодно проводится в Лондоне. По случаю мероприятия она вышла в свет в темно-синем костюме французского дома Givenchy, дополнив его шляпкой и клатчем.

Сын принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая. При рождении мальчик весил 3,26 кг, при родах присутствовал принц Гарри. Спустя два дня родители показали ребенка в зале Святого Георгия Виндзорского замка и назвали имя новорожденного.