На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн руб.

Порядка 650 соглашений на сумму 3,1 трлн руб. заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции советник президента России, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он отметил, что число соглашений, заключенных в текущем году, стало рекордным. Из них 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей не предусматривают коммерческую тайну.

Кобяков также сообщил, что в текущем году форум стал самым масштабным по числу и составу участников. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тыс. участников из 145 стран, 1,3 тыс. человек из них «на уровне первых руководителей» компаний, а главы семи государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

«Самой крупной делегацией в этом году стала китайская — 1072 человека, второй стала американская делегация, приехало 520 человек», — добавил Кобяков (цитата по ТАСС).