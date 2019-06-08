Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре 9 июня

Главное управление МЧС по столице распространило предупреждение о сильной жаре в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщается на сайте глава.

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что днем воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов. В связи с жарой спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду, головной убор и пить больше воды.

Ранее Гидрометцентр предупредил об опасном уровне погоды в столичном регионе 9 июня, объявив «оранжевый» уровень опасности, при которой существует вероятность стихийных бедствий.