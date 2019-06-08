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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре 9 июня

Главное управление МЧС по столице распространило предупреждение о сильной жаре в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщается на сайте глава.

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что днем воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов. В связи с жарой спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду, головной убор и пить больше воды.

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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары

Ранее Гидрометцентр предупредил об опасном уровне погоды в столичном регионе 9 июня, объявив «оранжевый» уровень опасности, при которой существует вероятность стихийных бедствий. 

Теги: ГУ МЧС Москвы, жара, предупреждение, погода
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