Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте советы, которые помогут защититься от «аномально жаркой погоды».

Ведомство предлагает снизить количество проводимого на улице времени (а в помещении обеспечить проветривание) и уменьшить физические нагрузки. Надевать лучше всего одежду из натуральных, светлых тканей и пользоваться головным убором.

Как отмечает Роспотребнадзор, в такую погоду снижается потребность в энергии, поэтому приемы пищи желательно перенести на утро и вечер, исключив питание в самое жаркое время — днем. Ведомство также напомнило о необходимости пить большое количество жидкости — в частности, не менее 1,5 л воды в сутки.

«В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой», — уточнил Роспотребнадзор.

Синоптики прогнозировали, что в Москве в выходные 8–9 июня может быть побит температурный рекорд 1948 года. Ожидается, что воздух прогреется до 33 градусов.