Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием Crew Dragon

Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием Crew Dragon

Глава американской компании SpaceX Илон Маск поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздрасвление с успехом миссии Crew Dragon.

«Спасибо от имени SpaceX!» — написал он в Twitter, добавив, что в его американской компании всегда восхищались российской ракетно-космической техникой.

Ранее, 8 марта, стало известно, что корабль компании SpaceX Crew Dragon (Dragon-2) успешно окончил миссию на МКС и приводнился в Атлантическом океане у восточного побережья США.

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал событие «очередной вехой новой эры полетов в космос», поскольку США стали на один шаг ближе к тому, чтобы отправлять своих астронавтов «на американских ракетах с американской земли».