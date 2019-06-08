Вице-мэр Якутска стал фигурантом дела о взятке квадратными метрами

Заместителя мэра Якутска по развитию территорий Василия Гоголева, подозреваемого в получении крупной взятки в виде квадратных метров в жилом доме, арестовали на два месяца. Об этом сообщил ТАСС представитель Якутского городского суда.

По его словам, Гоголев пробудет под стражей до 6 августа 2019 года.

По версии следствия, Гоголев получил от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв. м на сумму 114 млн руб. Эту взятку ему передали за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей.

Следователи утверждают, что чиновник получил деньги через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, которое занимается строительством в Якутске. До назначения на муниципальную должность в 2018 году владельцем этого предприятия был сам Гоголев. Чиновник и его посредники были задержаны накануне. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).