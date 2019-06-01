Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал начальника столичного отдела Следственного комитета на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Коровин пробудет под стражей до 30 июля. Также по делу проходят подчиненный Коровина — следователь и член палаты адвокатов Республики Крым. Всех их обвиняют в получении взятки в крупном размере.

О задержании фигурантов дела следователями ГСУ СК по Москве и сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области стало известно 30 мая 2019 года.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела. Денежные средства предназначались за выдачу предметов и документов, ранее изъятых при обыске в рамках расследуемого дела. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей. Эти деньги они разделили между собой.