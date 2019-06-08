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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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СК начал проверку из-за жесткой посадки легкомоторного самолета на Кубани

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае в районе хутора Форштадт, в результате пострадал один человек. Южное следственное управление на транспорте СКР начало проверку, сообщается на сайте ведомства. У самолета повреждена носовая часть.

Отмечается, что двухместный самолет Як-52 был частным. На борту находился только пилот 1972 года рождения, житель города Абинска. У пострадавшего множество легких ранений. Со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель.

В конце мая в Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В тот же день самодельный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пострадал один человек.

Теги: Следственный комитет, Самолет
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