В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате которой пострадали два человека, находившихся на борту. Об этом РБК сообщил старший оперативный дежурный ГУ МЧС по республике.

«Один [пострадавший] госпитализирован, один доставляется [в больницу]. Это случилось на сельскохозяйственных угодьях, разрушений нет. Самолет совершил жесткую посадку в поле», — пояснил собеседник.

«РИА Калмыкия» в республиканском главке МЧС уточнили, что ЧП произошло на территории Приютненского района, в районе поселка Первомайский. Отмечается, что совершавший проверочные работы самолет приземлился на шасси, у него повреждены моторная, винтовая часть. После посадки возгорания не произошло.

В январе в поле в Богородском районе Нижегородской области жесткую посадку совершил гироплан. Пострадали два человека, которые находились на борту. Жертв и разрушений на земле нет.