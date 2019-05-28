В Ульяновской области упал легкомоторный самолет

В Чердаклинском районе Ульяновской области около станции Бряндино легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В то же время в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили ТАСС, что пилот погиб. Отмечается, что пассажиров в самолете не было.

На сайте областного ГУ МЧС уточняется, что самолет был самодельным. Он упал в поле.

По факту произошедшего транспортной прокуратурой начата проверка.

Ранее 28 мая в Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Самолет приземлился в поле, у него были повреждены моторная и винтовая часть. Возгорания при посадке не было.