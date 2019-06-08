Сын продюсера Бари Алибасова сообщил о его состоянии

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил РБК, что врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей. «Удалось справиться с ожогами дыхательных путей, но не удалось справиться с ожогом кишечника, врачи пока не знают, как они будут с этим бороться. Но пока они не справятся с ожогами кишечника, его не выведут из состояния сна», — рассказал сын Бари Алибасова.

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил РБК, что продюсер «по-прежнему находится в медикаментозном сне», из которого врачи должны вывести его в воскресенье, 9 июня. «Ранее врачи погрузили его в сон на три дня, завтра, вероятно, он должен проснуться», — сказал Горжанкин.

Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогом пищевода. По словам сына, отец перепутал стаканы и случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот».

В пятницу, 7 июня, представитель Бари Алибасова рассказал, что родственники продюсера намерены подать в суд на производителя «Крота» — ООО «АМС Медиа».