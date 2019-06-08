Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае

Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.

По ее данным, в ДТП погибли 11 граждан Индии, два пакистанца, один ирландец и водитель из Омана. Еще двоих погибших пока не опознали. В компании добавили, что пассажирами также были граждане Германии, Филиппин и Бангладеша.

В MWASALA отметили, что семь пассажиров находятся в больницах, один из них в тяжелом состоянии. Тела четырех жертв передали родственникам и посольствам.

Авария с туристическим автобусом произошла в Дубае 6 июня. Первоначально сообщалось о 15 погибших, однако впоследствии их число возросло до 17 человек. Девять человек были госпитализированы. По предварительным данным, водитель выехал на дорогу, не предназначенную для движения автобусов, после чего врезался в столб.