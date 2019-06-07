Общество , 01:27
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Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает издание Gulf News со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что девять человек получили ранения, их доставили в больницу. Предварительно установлено, что виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который выехал на дорогу, не предназначенную для движения автобусов.
Ранее сообщалось о 15-ти погибших. Авария произошла вечером 6 июня. Как заявляли в полиции Дубая, автобус, в котором находился 31 человек, врезался в дорожный знак.