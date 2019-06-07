Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме пожелал здоровья главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, которой не удалось посетить мероприятие по состоянию здоровья.

«Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте самые наилучшие пожелания», — сказал глава государства.

О госпитализации Симоньян RT сообщил вечером 6 июня. Это произошло после того, как в здании радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь стала задавать Симоньян вопросы о столичном мэре Сергее Собянине. Главред RT не стала отвечать на вопросы.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения Симоньян за произошедшее.