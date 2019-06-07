Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян выписали из больницы, сообщила она в своем Telegram. Она опубликовала фото диагноза, где написано: «Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез)».

«Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам, — написала журналистка. — Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере».

О госпитализации Симоньян телеканал RT сообщил вечером 6 июня. До этого в здании радиостанции «Эха Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь на камеру задала журналистке несколько вопросов о столичном мэре Сергее Собянине. Симоньян отказалась на них отвечать, отметив, что Соболь ей не приятна.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов извинился перед журналисткой за инцидент, а также перед слушателями за срыв программы «Все сложно».