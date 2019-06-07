Охранник Путина не дал Си Цзиньпину упасть со сцены на ПМЭФе

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».
На кадрах видно, что к сцене по завершении дискуссии подошли зрители. Си Цзиньпин поприветствовал их, потянулся, чтобы пожать одному из них руку и сильно покачнулся в сторону края сцены.
Председателя КНР под руку перехватил стоявший рядом с ним мужчина, агентство называет его охранником российского президента Владимира Путина.