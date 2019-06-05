Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самолет китайского лидера приземлился в спецтерминале «Внуково-2» в 12:00 мск. Его встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй, посол России в Китае Андрей Денисов и директор департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев.

Си Цзиньпин выразил надежду, что его визит окажется плодотворным для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. Переговоры китайского и российского лидеров назначены на 5 июня. Сразу после переговоров они посетят церемонию передачи Московскому зоопарку двух панд из Китая. Вечером в среду состоится концерт в Большом театре в честь 70-летия отношений России и Китая. Далее Си Цзиньпин направится в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.