В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Суд арестовал судоводителя, который управлял затонувшим 27 апреля в Финском заливе катером. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Ему было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 268 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человек). Кировский районный суд принял решение отправить его в СИЗО.

Катер с девятью пассажирами на борту перевернулся в Финском заливе 27 апреля. Спасателям удалось вытащить из воды восемь человек. Один пассажир пропал без вести. Одна из спасенных женщин позднее умерла в больнице. По предварительной версии, причиной случившегося могли стать погодные условия.