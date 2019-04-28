В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Восемь человек удалось спасти, еще одного ищут. Следственный комитет завел уголовное дело

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, спасти удалось восемь человек, еще один пропал без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Сообщение о том, что катер потерял ход и тонет, поступило 27 апреля в 21:30, уточняет главное управление МЧС по Санкт-Петербургу. К спасательной операции привлечены 18 единиц техники и 47 человек.

О возможных причинах крушения катера на данный момент официальной информации нет. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что судно могло запутаться в рыболовных сетях и перевернуться из-за сильных боковых порывов ветра. По информации телеканала, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. О сильном ветре, который мог стать причиной того, что катер перевернулся, сообщает и источник ТАСС в экстренных службах города.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти).