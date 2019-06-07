Си Цзиньпинь спел песню про Петербург на ПМЭФе

Си Цзиньпинь спел песню про Петербург на ПМЭФе

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, процитировал «Вечернюю песню» поэта Александра Чуркина на музыку композитора Василия Соловьева-Седого: «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой». Трансляция мероприятия идет на сайте ПМЭФа.

По словам Си Цзиньпина, песня, «сыгранная президентом Путиным когда-то на рояле», показывает, что Петербург занимает особое место «в душе российского народа».

Он сообщил, что Путин 6 июня в ходе вечерней прогулки на корабле по Неве рассказал ему об истории и культуре города. Си Цзиньпин поблагодарил российского президента. Председатель КНР назвал Петербург «морской столицей России и жемчужиной Балтийского моря с мировым именем».