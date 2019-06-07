Си Цзиньпинь спел песню про Петербург на ПМЭФе

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, процитировал «Вечернюю песню» поэта Александра Чуркина на музыку композитора Василия Соловьева-Седого: «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой». Трансляция мероприятия идет на сайте ПМЭФа.
По словам Си Цзиньпина, песня, «сыгранная президентом Путиным когда-то на рояле», показывает, что Петербург занимает особое место «в душе российского народа».
Он сообщил, что Путин 6 июня в ходе вечерней прогулки на корабле по Неве рассказал ему об истории и культуре города. Си Цзиньпин поблагодарил российского президента. Председатель КНР назвал Петербург «морской столицей России и жемчужиной Балтийского моря с мировым именем».