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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Си Цзиньпинь спел песню про Петербург на ПМЭФе

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, процитировал «Вечернюю песню» поэта Александра Чуркина на музыку композитора Василия Соловьева-Седого: «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой». Трансляция мероприятия идет на сайте ПМЭФа.

По словам Си Цзиньпина, песня, «сыгранная президентом Путиным когда-то на рояле», показывает, что Петербург занимает особое место «в душе российского народа».

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Си Цзиньпин процитировал Достоевского на ПМЭФе

Он сообщил, что Путин 6 июня в ходе вечерней прогулки на корабле по Неве рассказал ему об истории и культуре города. Си Цзиньпин поблагодарил российского президента. Председатель КНР назвал Петербург «морской столицей России и жемчужиной Балтийского моря с мировым именем».

Фотогалерея 
Встреча Путина и Си Цзиньпина в ходе госвизита в Россию. Фоторепортаж

Выступая на форуме, Си Цзиньпин, говоря об экологии, процитировал фразу из романа «Идиот» Федора Достоевского — «красота спасет мир».

Теги: ПМЭФ-2019, Си Цзиньпин, Санкт-Петербург
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