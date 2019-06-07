Экс-начальник Рауля Арашукова заявил об отсутствии вопросов от следствия

Бывший глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев сообщил РБК, что не имел никаких контактов со следствием по делу Арашуковых.

«До этого момента у следствия не было ко мне никаких вопросов, они мне не задавались», — пояснил Селезнев и уточнил, что его не вызывали на допрос даже в качестве свидетеля.

Про допросы других сотрудников «Газпром межрегионгаза» Селезнев отвечать отказался: «Это надо к ним обращаться. Как я могу за них отвечать? Кого-то, может, и спрашивали, кого-то не спрашивали».

В середине апреля Селезнев на фоне дела Арашуковых был освобожден от должности руководителя «Газпром межрегионгаза» по истечению контракта, а впоследствии совет директоров «Газпрома» с подачи главы компании Алексея Миллера прекратил полномочия Селезнева как члена правления корпорации.