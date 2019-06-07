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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Дело клана Арашуковых ,  
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Экс-начальник Рауля Арашукова заявил об отсутствии вопросов от следствия

Бывший глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев сообщил РБК, что не имел никаких контактов со следствием по делу Арашуковых.

«До этого момента у следствия не было ко мне никаких вопросов, они мне не задавались», — пояснил Селезнев и уточнил, что его не вызывали на допрос даже в качестве свидетеля.

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Про допросы других сотрудников «Газпром межрегионгаза» Селезнев отвечать отказался: «Это надо к ним обращаться. Как я могу за них отвечать? Кого-то, может, и спрашивали, кого-то не спрашивали».

В середине апреля Селезнев на фоне дела Арашуковых был освобожден от должности руководителя «Газпром межрегионгаза» по истечению контракта, а впоследствии совет директоров «Газпрома» с подачи главы компании Алексея Миллера прекратил полномочия Селезнева как члена правления корпорации.

Источники РБК отмечали, что Селезнев был приближенным к Миллеру: он начал работать в компании почти с момента прихода главы «Газпрома» в 2001 году, был его помощником и замруководителя аппарата правления, а позже вошел в правление и возглавил департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.

Рауль Арашуков, экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза», находится под арестом по обвинению в создании преступного общества и хищениях на сумму более 30 млрд руб. Его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова, подозревают в соучастии в убийствах и создании преступного сообщества.

Теги: «Газпром межрегионгаз», Следствие, Рауль Арашуков
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