В Швеции при взрыве пострадали 25 человек

В одной из квартир в центре Линчепинга на юге Швеции произошел взрыв, в результате которого пострадали 25 человек, сообщает газета Expressen со ссылкой на полицию.

Из-за взрыва, о котором сообщили в 9:00 (8:00 мск), обрушился балкон, выбиты несколько окон. По данным Aftonbladet, пострадали также несколько зданий поблизости. У раненых легкие повреждения, они госпитализированы.

Причины взрыва пока не установлены. Как пишет Reuters, полицейские вызвали наряд саперов на место происшествия, а также завели уголовное дело.

В центре Лиона 24 мая произошел взрыв рядом с кондитерской. В результате пострадали 13 человек, включая ребенка. Позже полиция задержала 24-летнего студента-программиста. Он отрицал свою вину, а затем сообщил, что совершил теракт от имени ИГ («Исламское государство», запрещено в России). Французские СМИ отмечали, что прямых доказательств его связи с организацией нет.

