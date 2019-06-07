Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Гражданский муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, госпитализированной после инцидента с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, Тигран Кеосаян обсудит произошедшее с юристами. Об этом он рассказал РБК.

«Возможности какие-то обсудим, но я сейчас не в Москве просто, я и не был в Москве. Этот вопрос мы, конечно, обсудим, но понятно, что там нет ничего [что можно было бы предъявить юридически]», — заявил Кеосаян.

Накануне Соболь, которая является кандидатом на выборах в Мосгордуму, встретила Симоньян в здании радиостанции «Эхо Москвы», где стала задавать ей вопросы, связанные с мэром столицы Сергеем Собяниным. Главред RT не стала отвечать на них и заявила, что «харассить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании». Позднее телеканал сообщил, что Симоньян госпитализировали, журналистка подтвердила это. 7 июня Симоньян сообщила, что у нее есть угроза выкидыша.