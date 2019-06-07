Власти «самых грязных» регионов ответили авторам экологического рейтинга

Власти Нижегородской, Челябинской и Свердловской областей прокомментировали экологический рейтинг общественной организации «Зеленый патруль». Согласно рейтингу, самыми грязными регионами по итогам весны стали Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.

В администрациях субъектов сочли сомнительными методы исследования общественников, так как активисты делают выводы на основе анализа публикаций СМИ на экологическую тематику.

«Подчеркнем, что, во-первых, методика выборки информации по экологическим событиям проектом не описана и не понятна. Во-вторых, данный «экологический рейтинг», основанный на публикациях в медиапространстве, не отображает реальной экологической ситуации в регионе», — сказали РБК в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Собеседник заверил, что в регионе есть определенные экологические проблемы, но администрация старается оперативно на них реагировать.

В администрации Челябинской области рассказали, что в Министерстве экологии региона следят за экологическим рейтингом «Зеленого патруля». «В этой системе оценивания у Южного Урала наблюдается положительная динамика: за последний год Челябинская область поднялась на ступень выше», — сообщил РБК начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии области Виталий Безруков.