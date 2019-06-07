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China Mobile $80 (+77,03%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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Власти «самых грязных» регионов ответили авторам экологического рейтинга

Власти Нижегородской, Челябинской и Свердловской областей прокомментировали экологический рейтинг общественной организации «Зеленый патруль». Согласно рейтингу, самыми грязными регионами по итогам весны стали Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.

В администрациях субъектов сочли сомнительными методы исследования общественников, так как активисты делают выводы на основе анализа публикаций СМИ на экологическую тематику.

«Подчеркнем, что, во-первых, методика выборки информации по экологическим событиям проектом не описана и не понятна. Во-вторых, данный «экологический рейтинг», основанный на публикациях в медиапространстве, не отображает реальной экологической ситуации в регионе», — сказали РБК в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Собеседник заверил, что в регионе есть определенные экологические проблемы, но администрация старается оперативно на них реагировать.

В администрации Челябинской области рассказали, что в Министерстве экологии региона следят за экологическим рейтингом «Зеленого патруля». «В этой системе оценивания у Южного Урала наблюдается положительная динамика: за последний год Челябинская область поднялась на ступень выше», — сообщил РБК начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии области Виталий Безруков.

По его словам, за последний год экологическая ситуация в регионе улучшилась: сократилось количество выбросов от Коркинского угольного разреза и промышленных предприятий. «В нашем регионе — крупнейшие металлургические предприятия страны. Мы вплотную работаем с промышленниками, регулярно проводим стратегические сессии и круглые столы, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу. И если вначале бизнес весьма скептически относился к тому, что нужно работать в природоохранном направлении, то сейчас это понимание есть», — отметил представитель министерства.

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Экологи назвали самые грязные регионы России

В администрации Свердловской области заявили, что рейтинг не может дать объективную оценку экологического состояния региона. По словам собеседника РБК, общественники оценивают экологическое состояние региона по публикациям СМИ и при этом не учитывают множество важных факторов: площадь региона, количество предприятий. Регионы оказываются в неравных условиях, считает он.

«Например, площадь Тамбовской области в шесть раз меньше, чем Свердловской. Во всей Тамбовской области проживают 1 млн 40 тыс. человек, а у нас только в одном Екатеринбурге — 1,5 млн. У них главный загрязнитель — животноводство, а у нас — энергетика, металлургия, добыча полезных ископаемых. Наше состязание с ними изначально было обречено на провал», — отметили в департаменте информационной политики региона.

Ранее общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны. Самыми грязными регионами были признаны Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. При этом самыми чистыми регионами стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.

Теги: Экология, Челябинская область, Свердловская область, вывоз мусора, ТБО ..., новости РБК, Нижегородская область
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