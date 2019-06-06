Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Лидеры двух стран осмотрели основные достопримечательности, а также сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора». Они поднялись на борт и прослушали экскурсию. После этого главы государств отправились в Эрмитаж.

5 июня Путин и Си Цзиньпин побывали в Московском зоопарке. Они приняли участие в церемонии передачи зоопарку двух больших панд. Вечером в тот же день они побывали на торжественном вечере в честь 70-летия дипотношений России и Китая в Большом театре.

Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом. Днем 6 июня он принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.



