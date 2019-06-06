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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Магазины «Перекресток» и «Карусель» будут принимать пластиковые бутылки

Компании X5 Retail Group и Unilever подписали соглашение об установке в московских магазинах автоматов по приему использованной пластиковой тары. Об этом говорится в совместном заявлении, поступившем в РБК.

Соглашение подписали на ПМЭФ главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и президент Unilever в России, Белоруссии и на Украине Джейви Раман. Согласно договору, сначала компании проведут пилотное тестирование, после чего договорятся о масштабах проекта.

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На первом этапе специальные фандоматы установят в магазинах сетей «Перекресток» и «Карусель» в Москве. Покупателей, сдающих пластиковую тару, будут поощрять скидками на покупку новой продукции. Впоследствии Unilever будет производить из переработанного полимерного сырья экологичные упаковки. Раман сообщил, что компания планирует полностью перейти на такую упаковку во всем мире к 2025 году.

«Руководствуясь принципами устойчивого развития, Х5 отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах сетей в процессе торговли», — отметил Шехтерман.

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Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил на 10-20%в год ограничивать использование пластиковой посуды в России, чтобы впоследствии полностью от нее отказаться. Об этом он рассказал в интервью РБК. Он отметил, что в стране создали комиссии и рабочие группы, которые рассматривают этот вопрос и пытаются найти решение, которое бы не навредило бизнесу.

При этом в конце мая «Известия» узнали, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема супермаркетами пластиковой и стеклянной тары у населения.

Теги: X5 Retail Group, Unilever, пластиковые бутылки
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