СМИ узнали об идее обязать супермаркеты принимать бутылки

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой имеющийся в распоряжении издания документ.

По его данным, инициатором такой идеи выступили представители партии «Справедливая Россия». Как пояснил изданию заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов, необходимо, чтобы ритейлеры платили за пустую бутылку по 5-7 рублей.

«Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку», — приводит газета слова Нилова.

Парламентарий отметил, что для того, чтобы мотивировать россиян к сбору пригодных к вторичной переработке отходов, необходимо применять «материальные механизмы поощрения».

Отмечается, что проект уже утвердил первый вице-спикер Александр Жуков, документ также представили парламентариям для ознакомления. Помимо этого, ведомствам поручили проработать вопрос целесообразности проведения такого эксперимента, отмечает газета.

Как отмечается в материале, правительству следует до 15 июня представить в Госдуму предложения по этому вопросу. Как пояснили газете в пресс-службе Минприроды, поручение планируется отработать в срок. При этом в Минпромторг оно пока не поступало, а в Минэкономразвития на запрос издания по данному материалу в момент публикации не ответили.

Как сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут быть запущены уже в текущем году.