Голикова заявила о проработке мер поддержки при рождении первенца

Правительство прорабатывает вопрос о дополнительных мерах поддержки при рождении первого ребенка, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Прорабатываем. Пока еще рано о них говорить», — заявила она.

«Проблемы, которые связаны с демографическими последствиями — это самые чувствительные, самые серьезные проблемы. Но все равно должна быть какая-то дополнительная мотивация семей», — добавила Голикова.

Также на ПМЭФе министр труда Максим Топилин заявил, что с начала 2020 года будет возобновлена индексация материнского капитала. Его увеличат до 470 тыс. руб. Индексация выплат была приостановлена в декабре 2016 года по решению президента Владимира Путина, с тех пор выплачивается по 453 тыс. руб.