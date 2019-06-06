Путин посоветовал детям читать Библию и Коран

Президент России Владимир Путин посоветовал детям читать Библию, Коран и Тору. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами мировых информагентств на ПМЭФ-2019, передает ТАСС.

«Все это точно совершенно пойдет на пользу — и мальчикам, и девочкам», — ответил он на вопрос главреда итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, какую книгу он бы посоветовал прочитать молодым людям.

Путин добавил, что во всех мировых религиях заложены начала гуманизма. По его словам, если люди будут их придерживаться, то мир станет лучше, стабильнее и спокойнее.

В конце мая Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям. По его словам, такие родители и их дети определяют жизнь России и от них зависит будущее страны.