Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца наградил многодетные семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Алтай, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Награждение прошло в преддверии Международного дня защиты детей. Президент вручил многодетным родителям ордена «Родительская слава». Среди награжденных были родители, воспитывающие, семерых, восьмерых, девятерых, 10, 11 и 12 детей.

Обращаясь к присутствующим, Путин заявил: «Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны». По словам главы государства, именно от таких людей зависит будущее России. «Потому что все в руках таких молодых людей как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите», — отметил Путин.

Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года и впервые вручался в 2009 году. Им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Награда присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона России. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение в 100 тыс. руб.