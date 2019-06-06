Власти не увидели нарушений в празднике в честь Сталина в Новосибирске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 65,13 -0,27 EUR Бирж. 73,50 +0,13 Brent 60,59 +0,66% USD Нал. 65,55 64,66 EUR Нал. 73,79 72,87 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1285 +0,0065 BTC/USD Бирж. 7 714,90 -74,50 IMOEX 2 724,95 +0,86% RTSI 1 317,96 +1,12% DJIA 25 595,77 +0,22% Nasdaq 7 562,53 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $75 (+23,78%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,46%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,74%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
BRENT $75 (+23,78%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,46%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,74%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Газпромбанк и ВЭБ.РФ вложат в систему маркировки товаров 24,2 млн руб. Бизнес, 18:16 Глава Роскомнадзора предположил нахождение «Яндексом» и ФСБ решения спора Технологии и медиа, 18:09 Власти не увидели нарушений в празднике в честь Сталина в Новосибирске Общество, 18:08 Власти Иркутской области назвали законными санитарные рубки в заказнике Политика, 18:06 Венгрия заявила о необходимости пересмотра санкций против России Политика, 17:58 4 простых правила постобработки фото от Афины РБК Стиль и HUAWEI, 17:55 Финансист «Газпрома» назвал скачок акций монополии «манипуляцией рынком» Бизнес, 17:52 Хачанов потерпел разгромное поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:49 Страховщики назвали самые защищенные от угона автомобили в России Авто, 17:43 Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны Финансы, 17:42 Пиры, мифы и истории: как живут исландские эко-язычники Стиль, 17:37 Путин назвал Гуаидо симпатичным человеком Политика, 17:36 Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича Общество, 17:35 Пользователей сервиса GateHub обокрали на 23 млн XRP Крипто, 17:27
Общество ,  
0 
Власти не увидели нарушений в празднике в честь Сталина в Новосибирске

Замглавы администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что власти не видят ничего незаконного в праздновании 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы будем видеть, что мероприятие какую-то влечет протестность в обществе, вносит раскол в общество и так далее, то мы будем присматриваться. А пока я чего-то незаконного в проведении мероприятия не вижу», — сказал он.

Нешумов добавил, что власти Новосибирской области оценят риски проведения мероприятия.

Общество
Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

Мероприятие организует новосибирское отделение КПРФ. 8 июня в Первомайском сквере Новосибирска пройдет фестиваль оппозиционной прессы «День Правды».

В его рамках коммунисты откроют дискуссионные площадки «Сталин и современность» и «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» которая организована для детей, а также спортивные и культурные. В партии отметили, что в мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

В начале мая в Новосибирске установили памятник Сталину. Его торжественное открытие прошло 9 мая, в День Победы.

Теги: Новосибирск, Иосиф Сталин, Мероприятия
Материалы по теме
В Новосибирске установили памятник Сталину
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter