Власти не увидели нарушений в празднике в честь Сталина в Новосибирске

Власти не увидели нарушений в празднике в честь Сталина в Новосибирске

Замглавы администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что власти не видят ничего незаконного в праздновании 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы будем видеть, что мероприятие какую-то влечет протестность в обществе, вносит раскол в общество и так далее, то мы будем присматриваться. А пока я чего-то незаконного в проведении мероприятия не вижу», — сказал он.

Нешумов добавил, что власти Новосибирской области оценят риски проведения мероприятия.

Мероприятие организует новосибирское отделение КПРФ. 8 июня в Первомайском сквере Новосибирска пройдет фестиваль оппозиционной прессы «День Правды».