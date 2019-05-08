Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать установку памятника Иосифу Сталину в Новосибирске. Он сказал журналистам, что комментировать это решение должны местные власти, передает корреспондент РБК.

«Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому надо обращаться туда за комментарием. Вы знаете, что Путин очень хорошо знает историю нашей страны, он знает ее досконально в деталях. И отрицать, что Сталин является частью истории нашей страны, наверное, нельзя. Но в остальном, скажем так, со знаком плюс или минус — я хотел бы абстрагироваться. Мы знаем, что это вопрос интенсивной общественной дискуссии, я не считаю себя в праве в ней участвовать», — заявил пресс-секретарь.

Памятник Сталину в Новосибирске установили на территории областного комитета КПРФ 8 мая. Торжественное открытие мемориала назначено на 9 мая. В нем будет участвовать первый секретарь Новосибирского обкома, мэр города Анатолий Локоть.

