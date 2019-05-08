В Новосибирске установили памятник Сталину

Ранее сторонники установки памятника предлагали разные площадки в Новосибирске. В 2016 году члены худсовета не согласовали установку монумента в Сквере героев революции. Позднее отвергнуты были еще три площадки для размещения. В ноябре 2018 года худсовет запретил установку бюста в общедоступных местах из-за риска актов вандализма. Худсовет счел, что памятник Сталину может оскорбить чувства части горожан.

Проведенный в марте опрос Левада-центра показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований. Так, 51% респондентов заявил о восхищении Сталиным или симпатии к нему, 41% заявил об уважении к его личности. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%.