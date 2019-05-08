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Allergan $189 (+34,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,1%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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В Новосибирске установили памятник Сталину

На территории Новосибирского областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

Торжественное открытие пройдет 9 мая. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома, мэр города Анатолий Локоть, отмечается на сайте областной организации КПРФ.

Портал НГС уточняет, что бюст выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной. Также портал опубликовал снимки установки монумента.

Ранее художественный совет Новосибирска проголосовал за установку памятника на территории обкома КПРФ. Отмечалось, что этот вариант стал компромиссом.

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Ранее сторонники установки памятника предлагали разные площадки в Новосибирске. В 2016 году члены худсовета не согласовали установку монумента в Сквере героев революции. Позднее отвергнуты были еще три площадки для размещения. В ноябре 2018 года худсовет запретил установку бюста в общедоступных местах из-за риска актов вандализма. Худсовет счел, что памятник Сталину может оскорбить чувства части горожан.

Проведенный в марте опрос Левада-центра показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований. Так, 51% респондентов заявил о восхищении Сталиным или симпатии к нему, 41% заявил об уважении к его личности. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%.

Теги: памятник, Иосиф Сталин, КПРФ, Новосибирск
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