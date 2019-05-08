В Новосибирске установили памятник Сталину

На территории Новосибирского областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.
Торжественное открытие пройдет 9 мая. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома, мэр города Анатолий Локоть, отмечается на сайте областной организации КПРФ.
Портал НГС уточняет, что бюст выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной. Также портал опубликовал снимки установки монумента.
Ранее художественный совет Новосибирска проголосовал за установку памятника на территории обкома КПРФ. Отмечалось, что этот вариант стал компромиссом.