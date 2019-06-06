Власти Иркутской области назвали законными санитарные рубки в заказнике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 65,13 -0,27 EUR Бирж. 73,50 +0,13 Brent 60,59 +0,66% USD Нал. 65,55 64,66 EUR Нал. 73,79 72,87 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1285 +0,0065 BTC/USD Бирж. 7 714,90 -74,50 IMOEX 2 724,95 +0,86% RTSI 1 317,96 +1,12% DJIA 25 595,77 +0,22% Nasdaq 7 562,53 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $75 (+23,78%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,46%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,72%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
BRENT $75 (+23,78%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,46%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,72%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Газпромбанк и ВЭБ.РФ вложат в систему маркировки товаров 24,2 млн руб. Бизнес, 18:16 Глава Роскомнадзора предположил нахождение «Яндексом» и ФСБ решения спора Технологии и медиа, 18:09 Власти не увидели нарушений в празднике в честь Сталина в Новосибирске Общество, 18:08 Власти Иркутской области назвали законными санитарные рубки в заказнике Политика, 18:06 Венгрия заявила о необходимости пересмотра санкций против России Политика, 17:58 4 простых правила постобработки фото от Афины РБК Стиль и HUAWEI, 17:55 Финансист «Газпрома» назвал скачок акций монополии «манипуляцией рынком» Бизнес, 17:52 Хачанов потерпел разгромное поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:49 Страховщики назвали самые защищенные от угона автомобили в России Авто, 17:43 Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны Финансы, 17:42 Пиры, мифы и истории: как живут исландские эко-язычники Стиль, 17:37 Путин назвал Гуаидо симпатичным человеком Политика, 17:36 Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича Общество, 17:35 Пользователей сервиса GateHub обокрали на 23 млн XRP Крипто, 17:27
Политика ,  
0 
Власти Иркутской области назвали законными санитарные рубки в заказнике

Санитарные рубки леса в заказнике «Туколонь» проводились после получения необходимых разрешений, власти Иркутской области обеспокоены задержанием регионального министра Сергея Шеверды, которого обвинили в превышении полномочий из-за вырубки, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы правительства области.

«Правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в «Туколони» подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении иска о признании рубок в заказнике необоснованными.

«В связи с этим правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий», — заявили в пресс-службе.

Общество
Сотрудники ФСБ задержали иркутского министра в Шереметьево

Ранее стало известно, что Шеверда был задержан в Шереметьево в рамках дела о незаконной санитарной рубке в заказнике «Туколонь». Следствие считает, что он и другие фигуранты дела незаконно назначили и провели рубку на площади около 120 га. Ущерб от их действий лесному фонду, почвам и объектам животного мира оценили в 748 млн руб.

В пресс-службе губернатора и правительства заявили «Коммерсанту», что Шеверда прилетел в Москву с семьей для медицинского обследования ребенка, для этого чиновник взял внеочередной отпуск. По словам источника РБК, министр ездил в Москву на обследование дочери и дальше со всей семьей планировал полететь в Сочи.

Дело, в рамках которого задержан Шеверда, было возбуждено в отношении его заместителя Алексея Туги в 2018 году, в феврале чиновника перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Шеверда утверждал, что именно Туги забил тревогу по поводу работ в заказнике и обратился прокуратуру с просьбой определить необходимость санрубок или ее отсутствие

Общество
СК показал видео задержания иркутского министра в Шереметьево

В жалобе к президенту и руководству силовых органов (имеется у РБК) Туги утверждал, что сотрудники регионального УФСБ и СКР требовали от него дать ложные показания против Шеверды, его заместителя Валентина Широкова и начальника отдела охраны и защиты лесов Артема Поземина.

Также Туги утверждает, что ему утверждали и заставили отказаться от адвокатов Зотта, Бесеева и Холодова и подписать протокол допроса с участием приглашенного защитника Ирины Бехер. Адвокат Зотта заявил РБК, что Туги направили в так называемую «пресс-хату», где другие арестанты давили на него с целью получения нужных показаний и отказа от платных адвокатов.

Теги: Иркутская область, вырубка леса
Материалы по теме
СК показал видео задержания иркутского министра в Шереметьево
Общество
Сотрудники ФСБ задержали иркутского министра в Шереметьево
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter