Власти Иркутской области назвали законными санитарные рубки в заказнике

Санитарные рубки леса в заказнике «Туколонь» проводились после получения необходимых разрешений, власти Иркутской области обеспокоены задержанием регионального министра Сергея Шеверды, которого обвинили в превышении полномочий из-за вырубки, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы правительства области.

«Правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в «Туколони» подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении иска о признании рубок в заказнике необоснованными.

«В связи с этим правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Шеверда был задержан в Шереметьево в рамках дела о незаконной санитарной рубке в заказнике «Туколонь». Следствие считает, что он и другие фигуранты дела незаконно назначили и провели рубку на площади около 120 га. Ущерб от их действий лесному фонду, почвам и объектам животного мира оценили в 748 млн руб.