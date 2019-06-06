Дом Порошенко забросали файерами

Дом бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом забросали файерами, сообщает «Страна.ua».

Акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Рядом с домом собрались около 60 человек с флагами запрещенного в России «Правого сектора», а также государственным флагом Украины. Они жгут шины и файеры. Митингующие требуют расследования участия экс-президента в скандале с хищениями в «Укроборонпроме». В противном случае они обещают устроить бессрочную акцию.

В марте члены националистических организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» провели возле здания администрации президента Украины митинг с требованием наказать виновных в хищениях в «Укроборонпроме». Участники акции бросали в воздух и в представителей правоохранительных органов плюшевых свиней.

В конце февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере после публикации журналистского расследования в издании Bihus.info. В материале рассказывалось о схеме хищений, к которым имеют отношение лица, приближенные к Порошенко. После этого президент потребовал провести проверку.