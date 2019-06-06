Россия определилась с представителем на памятных мероприятиях в Нормандии

Россия определилась с представителем на памятных мероприятиях в Нормандии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российская сторона приняла приглашение принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии. При этом он отметил, что по форме и содержанию не предполагается отправка официальной делегации из Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие», — сказал он.

Лавров отметил, что Россия будет представлена на мероприятиях дипломатом из посольства в Париже.

Торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии запланированы на 6 июня. На мероприятия были приглашены представители различных стран.