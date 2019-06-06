Россия определилась с представителем на памятных мероприятиях в Нормандии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,40 +0,23 EUR Бирж. 73,38 +0,08 Brent 60,19 -2,70% USD Нал. 65,61 63,56 EUR Нал. 73,87 71,69 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1220 -0,0033 BTC/USD Бирж. 7 821,30 +31,90 IMOEX 2 701,84 -0,16% RTSI 1 303,35 -0,32% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,09%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,09%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
В Японии поезд со 120 пассажирами сошел с рельсов в метро Общество, 04:29 Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате Политика, 03:58 Fiat Chrysler отказалась от объединения с Renault Бизнес, 03:26 Россия определилась с представителем на памятных мероприятиях в Нормандии Политика, 03:18 В Москве произошел пожар на складе Общество, 02:50 Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами через пять дней Политика, 02:27 Продюсер Kinodanz объяснил причины иска к блогеру BadComedian Общество, 01:59 Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова Общество, 01:25 Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса Политика, 00:59 Португалия вышла в финал элитной группы Лиги наций Спорт, 00:41 Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Общество, 00:22 Интервью Лаврова РБК. Полное видео Политика, 00:00  Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Политика, 00:00 Сергей Лавров — РБК: Политика, 00:00
Политика ,  
0 
Россия определилась с представителем на памятных мероприятиях в Нормандии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российская сторона приняла приглашение принять участие в памятных мероприятиях в Нормандии. При этом он отметил, что по форме и содержанию не предполагается отправка официальной делегации из Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие», — сказал он.

Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Лавров отметил, что Россия будет представлена на мероприятиях дипломатом из посольства в Париже.

Торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии запланированы на 6 июня. На мероприятия были приглашены представители различных стран.

Теги: Нормандия, Сергей Лавров, дипломат
Материалы по теме
Кремль не получил приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии
Политика
Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter