Националисты и евроскептики укрепили позиции в Европарламенте

Правые партии увеличат представительство в новом составе Европарламента, однако большинство по-прежнему останется за партиями, которые выступают за сохранение Евросоюза

Фото: Olivier Matthys / AP

Первое место на выборах в Европейский парламент, которые прошли в последние три дня во всех странах ЕС, занимает блок христианских демократов, который вместе с альянсом социалистов и демократов, а также социал-демократами сможет сохранить большинство в новом созыве. Причем если у христианских демократов и социал-демократов число депутатов в общей степени уменьшится примерно на 80 мест, то у альянса социалистов и демократов (в него входят в том числе немецкая Свободная демократическая партия, Альянс за Италию, Либерал-демократическая партия Великобритании) прибавилось 40 депутатов.

На 18 человек увеличили свое представительство партии, которые входят в состав «зеленых».

Блок «Европа за свободу и прямую демократию», в который входят евроскептические «Альтернатива для Германии», итальянское «Движение пяти звезд», британская «Партия Brexit» прибавила 14 мест. Блок «Европа наций и свобод», в который входят французское «Национальное объединение», итальянская «Лига», голландская «Партия свободы» - 20 мест. Прибавить националистам и евроскептикам удалось благодаря высоким результатам во Франции и Италии, сообщает агентство Reuters.

Нынешний состав Европейского парламента будет работать до 2024 года. Он должен будет делить полномочия по управлению ЕС вместе с Европейским советом, формировать бюджетную комиссию, контролировать деятельность Европейской комиссии.

Наибольшее число депутатов в Европарламент направляет Германия (96 из 751), за которой следуют Франция (74), Италия и Великобритания (по 73), Испания (54), Польша (51). Наименьшее число депутатов (по 6) представляют Люксембург, Кипр, Эстония и Мальта.