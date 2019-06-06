Мантуров заявил об отсутствии переговоров с Минфином США из-за санкций

Минпромторг не ведет переговоров с Минфином США по поводу снятия санкций, наложенных на группу ГАЗ Олега Дерипаски, заявил, отвечая на вопрос РБК, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы, я имею в виду на государственном уровне, не ведем какие-либо переговоры с Минфином США и не планируем. С какой стати мы должны это делать?» — сказал Мантуров.

Министр также отметил, что это «звучит ерундово».

«США не Организация Объединенных Наций и не Совбез ООН. На независимую страну накладывать санкции, на мой взгляд, глупо и не предусмотрительно. Мы ведь тоже могли бы наложить санкции на какую-нибудь из компаний из США», — сказал он.

В апреле 2018 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски, а также принадлежащих ему компаний, в том числе группы ГАЗ. В мае 2019 года Мантуров говорил, что его ведомство планирует обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о государственной поддержке группы ГАЗ.