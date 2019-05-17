Минпромторг попросит рассмотреть вопрос о господдержке для группы ГАЗ

Министерство промышленности и торговли планирует обратиться в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о государственной поддержке для производителя автомобилей «ГАЗ». Об этом журналистам сообщил глава ведомства Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.

Целесообразность такой поддержки, по словам чиновника, будет рассматриваться во второй половине года.

«Что касается госзакупок, то это, как правило, происходит уже во второй половине года, когда есть понимание относительно потребности ведомств в дополнительных покупках того или иного транспорта», — добавил он, заметив, что в правительство «на предмет дополнительных потребностей по скорым помощам и по школьным автобусам» Минпромторг планирует обращаться уже после того, как получит свод по всем ведомствам. «Пока еще идет процесс рабочий», — заметил Мантуров.

В середине апреля стало известно о том, что гендиректор группы Вадим Сорокин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить компании 29,5 млрд руб. господдержки, писала газета «Коммерсантъ». По информации издания, в письме говорилось, что из-за санкций предприятие перешло на предоплату с поставщиками и было вынуждено погасить задолженность. Также, указывалось в документе, от предоплаты за автомобили массово отказались дилеры.