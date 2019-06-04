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BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Кудрин выразил надежду на освобождение Калви до суда

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал странным содержание под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом он написал в Twitter.

«При признании репутации Майкла Калви содержание под арестом выглядит странным. Надеюсь на освобождение из-под стражи на период следствия», — считает Кудрин.

Политика
В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Калви «был довольно активным игроком на российском рынке» и его знают «как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка».

Калви и пять других фигурантов дела Baring Vostok были задержаны в Москве 15 февраля, их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По данным следствия, банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему было передано 59,9% акций International Financial Technology Group. При этом оценка акций в 3 млрд руб. была сильно завышена: их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб., считает следствие. Фигуранты дела вину не признают.

Теги: Майкл Калви, домашний арест, Алексей Кудрин
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