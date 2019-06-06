Кудрин из-за дела Калви вспомнил о рейдерском захвате в романе Пушкина

Глава Счетной палаты напомнил, что, как свидетельствуют результаты опросов, более половины бизнесменов не доверяют судебной системе России

Алексей Кудрин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, в контексте дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви вспомнил о судебной тяжбе между помещиками из романа Александра Пушкина «Дубровский», передает корреспондент РБК.

«Если его [Дубровского] перечитать сейчас, вы увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой главный помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседнего помещика», — сказал он. «У этого есть последствия, появляется бунтовщик, не согласный с общими правилами, — напомнил Кудрин. — Должен сказать, что это давно было, но у нас иногда встречаются похожие ситуации сейчас».

Кудрин рассказал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов недавно озвучил данные опросов, которые провела Федеральная служба охраны об отношении предпринимателей к судам. Они показали, что больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе, а две третьи считают ее необъективной. Результаты опроса об отношении работы правоохранительных органов, работы полиции, других служб безопасности выявили, что 70% считают ведение бизнеса небезопасным, добавил Кудрин.

«И вот ситуация с Майклом Калви она еще раз это показывает. С одной стороны заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом в то время, как может спокойно идти объективный процесс», — отметил Кудрин.