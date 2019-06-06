ПМЭФ-2019 , 10:35
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Алекперов назвал комфортной цену на нефть на уровне $60–70
Комфортная цена на нефть в мире находится на уровне $60–70 за баррель, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает корреспондент РБК.
«По текущим ограничениям ОПЕК+ мы можем добывать не более 2,5 тыс. т в сутки. Ее можно достаточно быстро нарастить, — отметил он. — Но к этому вопросу надо подходить аккуратно, потому что последние тенденции — это снижение цен на нефть».
«Надеюсь, что наше Министерство энергетики проведет переговоры с министрами нефти Саудовской Аравии, Ирака и найдет взвешенную позицию», — сказал Алекперов и добавил, что не видит смысла наращивать добычу при падающем рынке.
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