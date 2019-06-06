Алекперов назвал комфортной цену на нефть на уровне $60–70

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,20 -0,20 EUR Бирж. 73,21 -0,17 Brent 60,86 +1,11% USD Нал. 65,59 64,84 EUR Нал. 73,65 72,88 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1229 +0,0009 BTC/USD Бирж. 7 799,00 +9,60 IMOEX 2 714,29 +0,46% RTSI 1 311,64 +0,64% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+4,81%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+4,81%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
Сечин предложил «вернуть рынку былое величие» Бизнес, 10:42 Алекперов назвал комфортной цену на нефть на уровне $60–70 Экономика, 10:35 Начальника колонии Копейска задержали по подозрению в получении взятки Общество, 10:27 Сборная Бразилии потеряла Неймара перед стартом Кубка Америки Спорт, 10:23 Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера Общество, 10:19 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 10:14 Кудрин из-за дела Калви вспомнил о рейдерском захвате в романе Пушкина Бизнес, 10:10 Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов Финансы, 10:08 Набиуллина назвала первопричину обращения людей за кредитами Экономика, 10:08 Когда Facebook запустит свой токен Крипто, 10:04 Ant Yapı представит на ПМЭФ свои первые девелоперские проекты в России Пресс-релиз, 10:00 Леонид Богуславский: «Устроиться в «Газпром» престижнее, чем в стартап» Экономика инноваций, 10:00  Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу Калви Бизнес, 09:59 SberCloud будет развивать искусственный интеллект с американской Nvidia Технологии и медиа, 09:58
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Алекперов назвал комфортной цену на нефть на уровне $60–70

Комфортная цена на нефть в мире находится на уровне $60–70 за баррель, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает корреспондент РБК.

«По текущим ограничениям ОПЕК+ мы можем добывать не более 2,5 тыс. т в сутки. Ее можно достаточно быстро нарастить, — отметил он. — Но к этому вопросу надо подходить аккуратно, потому что последние тенденции — это снижение цен на нефть».

Бизнес
ЛУКОЙЛ снизил капзатраты на фоне ограничения добычи из-за сделки с ОПЕК

«Надеюсь, что наше Министерство энергетики проведет переговоры с министрами нефти Саудовской Аравии, Ирака и найдет взвешенную позицию», — сказал Алекперов и добавил, что не видит смысла наращивать добычу при падающем рынке.

Материал дополняется.

Теги: ПМЭФ, Вагит Алекперова, цена на нефть
Материалы по теме
ЛУКОЙЛ снизил капзатраты на фоне ограничения добычи из-за сделки с ОПЕК
Бизнес
Новак сообщил о сокращении добычи в апреле по договору ОПЕК+
Экономика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $60
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter