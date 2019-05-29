ЛУКОЙЛ снизил капзатраты на фоне ограничения добычи из-за сделки с ОПЕК

Капитальные затраты ЛУКОЙЛа в первом квартале 2019 года составили 97,421 млрд руб., что на 19,5% ниже показателя аналогичного периода 2018 года (121,057 млрд руб.), следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«Снижение связано с графиком платежей поставщикам и подрядчикам, а также с внешними ограничениями объемов добычи нефти в России», — говорится в сообщении ЛУКОЙЛа. В рамках сделки картеля стран — экспортеров нефти и других крупных нефтедобывающих стран (ОПЕК+) Россия обязалась сократить добычу нефти на 228 тыс. барр. в сутки.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к его акционерам, по итогам января–марта 2019 года составила 149,2 млрд руб. (+36,8% к результату первого квартала 2018 года). В компании пояснили, что рост чистой прибыли сдерживался ростом амортизации на фоне ввода новых производственных мощностей.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года квартальная прибыль ЛУКОЙЛа снизилась на 6,2%, что в компании также объясняют ростом амортизации.