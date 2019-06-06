Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

Политика нынешней администрации США является «главным возмутителем спокойствия на энергорынке». Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что давление на энергорынке растет, а риски добывающих стран усиливаются. Сечин считает, что безнаказанность санкционной политики США способствует ее тиражированию на других энергетических рынках. Сечин также вспомнил лозунг президента США Дональда Трампа «Make America great again» и предложил «вернуть былое величие» энергетическому рынку.

Ранее глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в рамках ПМЭФ заявил, что комфортной ценой на нефть можно считать уровень $60–70 за баррель.