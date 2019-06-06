Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу Калви

Делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви уделяется «слишком много внимания», заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Понятно, что есть инцидент с Калви, у нас есть такие же инциденты с нашими российскими бизнесменами. Есть инциденты на Западе － смотрите сколько их, но почему-то об этом так много не говорят и так много внимания этому не уделяют», － отметил Силуанов.

По мнению министра, для повышения доверия инвесторов необходимо совершенствовать правоохранительную и судебную систему, а также работу контрольных служб － прежде всего, налоговой и таможни. Он добавил, что «в этом направлении готов комплекс предложений».

Калви и еще пятерых человек задержали в Москве в феврале. Всех их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В апреле Калви был переведен под домашний арест. Защита основателя Baring Vostok подала ходатайство о поездке Калви на Петербургский международный экономический форум. ФСИН заявила, что готова оказать содействие Калви в поездке на ПМЭФ: если следствие даст бизнесмену разрешение ехать на форум, он сможет поехать в Петербург без конвоя.